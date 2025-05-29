Diyarbakır Surlarına Asılan “Azadi İmamoğlu” Pankartına El Konuldu

Diyarbakır Surlarına Asılan “Azadi İmamoğlu” Pankartına El Konuldu

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına asılan “Azadi İmamoğlu” ve “Free İmamoğlu” pankartlarına polis tarafından el konuldu.

Haber: Ahmet ÜN – Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına asılan “Azadi İmamoğlu” ve “Free İmamoğlu” pankartlarına polis tarafından el konuldu.

CHP Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına Kürtçe özgürlük anlamına gelen “Azadi İmamoğlu” ile “Free İmamoğlu” pankartları asıldı.

Sabah saatlerinde Suriçi’ndeki Mardin Kapı’ya gelen bir grup partili, ‘Hak, hukuk, adalet’ sloganıyla astıkları pankartları daha sonra Diyarbakır’ın kalbi nitelendirilen İçkale’deki surlara asmak istedi.

Partililer, pankartları asmak istediği sırada polis müdahalesiyle karşılaştı. Pankartın asılmasına izin vermeyen polis ekipleri tarafından CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, İl Başkan Vekili Remzi Sürek, parti yöneticisi Recep Yavuz’un da aralarında bulunduğu partililer haklarında idari işlem yapmak üzere polis merkezine götürüldü.

Partililerin, polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Anka Haber Ajansı

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