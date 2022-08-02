Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü

Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü

HATAY'ın Altınözü ilçesinde zırhlı araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun acı haberi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki yakınlarına verildi.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- HATAY'ın Altınözü ilçesinde zırhlı araç kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun acı haberi, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki yakınlarına verildi.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, 29 Temmuz'da, vatani görevini yaptığı sırada zırhlı araç kazasında yaralanan Piyade Er Yusuf Sofioğlu, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Sofioğlu, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diyarbakır'ın Dicle ilçesi Pekmezler köyünde yaşayan Sofioğlu'nun yakınlarına acı haber, askeri erkan tarafından verildi. Şehit Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun cenazesi, askeri tören sonrası ikindi vakti Dicle'de toprağa verilecek.

ASKER UĞURLAMASINDAN GÖRÜNTÜLERİ YÜREK BURKTU

Diyarbakırlı şehit Yusuf Sofioğlu'ndan geri, askere gitmeden önce çekilen görüntüleri kaldı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, Sofioğlu'na asker uğurlaması yapıldığı ve annesinin ellerine kına sürdüğü anlar yer aldı. Eline kına sürüldüğünde Sofioğlu ile annesinin gözyaşlarını sildikleri görüldü. (DHA)

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Diyarbakır’a Şehit Ateşi Düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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