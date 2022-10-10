Diyarbakır'da 2 Yunus Polisinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Diyarbakır'da 2 Yunus Polisinin Yaralandığı Kaza Kamerada

DİYARBAKIR'da, olaya müdahaleye giden motorize Yunus ekibinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 2 polisin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, olaya müdahaleye giden motorize Yunus ekibinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 2 polisin yaralandığı kaza, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu minibüsüne, sola dönüşte, olaya müdahaleye giden motosikletli Yunus ekibi çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletteki 2 polis memuru, yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 polis memurundan biri, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne diğeri ise yakındaki özel hastaneye götürüldü. Kazanın KGYS kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, dün Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yaralı polislerden Bekir Işık'ı tedavi gördüğü hastanede, taburcu edilen Cihan Çınar'ı ise evinde ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti. (DHA)

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Diyarbakır'da 2 Yunus Polisinin Yaralandığı Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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