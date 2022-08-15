Diyarbakır'da 3 Ayrı Noktadaki Orman Yangını 3 Saatte Söndürüldü
DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.
Kırsal Dere, Baysu ve Konak mahallerindeki 3 farklı noktada, saat 02.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla noktalara çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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