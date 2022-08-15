Diyarbakır'da 3 Ayrı Noktadaki Orman Yangını 3 Saatte Söndürüldü

Diyarbakır'da 3 Ayrı Noktadaki Orman Yangını 3 Saatte Söndürüldü

DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR'ın Eğil ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin 3 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

Kırsal Dere, Baysu ve Konak mahallerindeki 3 farklı noktada, saat 02.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla noktalara çok sayıda itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 3 saatlik müdahalesi ile alevler söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Ekipler, yangınların çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)

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Diyarbakır'da 3 Ayrı Noktadaki Orman Yangını 3 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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