Diyarbakır’da 3 Gencin Öldüğü Kaza Kamerada

Diyarbakır’da 3 Gencin Öldüğü Kaza Kamerada

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı ve 3 gencin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesinde 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı ve 3 gencin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 27 Eylül'de 22.00 sıralarında Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, refüje çarptıktan sonra kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen ve önündeki otomobili sollayan bir başka otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18), tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kazada hayatını kaybedenler, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA)

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Diyarbakır’da 3 Gencin Öldüğü Kaza Kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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