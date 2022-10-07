Diyarbakır'da Araç Kiralama Şirketinde Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da Araç Kiralama Şirketinde Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'da bir araç kiralama şirketinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Selim KAYA- Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da bir araç kiralama şirketinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, 21.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kışla Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katındaki araç kiralama şirketinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iş yeri çalışanları ile bir grup arasında çıkan tartışma, silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada M.C. silahla, H.A. ise bıçakla yaralandı. H.A. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer yaralı M.C., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karıştığı belirlenen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Diyarbakır'da Araç Kiralama Şirketinde Silahlı Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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