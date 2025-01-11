Diyarbakır’da Cumhurbaşkanı Erdoğan İçin Güvenlik Önlemleri Üst Seviyede; 8 Bin Polis Görevlendirildi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin olağan kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelmesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemi alındı.
(DİYARBAKIR) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin olağan kongresine katılmak üzere Diyarbakır'a gelmesi nedeniyle olağanüstü güvenlik önlemi alındı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere bugün kente gelecek.
Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için Diyarbakır’da 8 bin polis görevlendirildi. Ekipler, kongrenin yapılacağı merkez Yenişehir ilçesindeki Elazığ Caddesi’nde yer alan Seyrantepe Spor Salonu’na ulaşan yollarda yoğun güvenlik önlemleri almış durumda.
Erdoğan, Diyarbakır'daki kongreninin ardından partisinin Şanlıurfa kongresine katılmak üzere kentten ayrılacak.
Anka Haber Ajansı