Diyarbakır’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında Chp Çelengine Engel

MEHMET MUCAHİT CEYLAN

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Diyarbakır’da düzenlenen resmi tören ve çelenk bırakma merasiminde Cumhuriyet Halk Partisi’nin çelenginin bırakılmasına engel olundu. Çelengin Atatürk heykelinin önüne bırakılmasına engel olan polislere CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tepki gösterdi. Tanrıkulu, "Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar. Bu çelenk kaldırılmaz" diyerek tepki gösterdi.

Diyarbakır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde valilik tarafından düzenlenen resmi tören ve çelenk sunma merasiminin ardından CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve il yönetimi, CHP’nin çelengini bırakmak istedi ancak çelengin bırakılmasına polisler tarafından engel olundu.

"BU ÇELENK TÜRKİYE'NİN HİÇBİR YERİNDE KALDIRILAMAZ"

Polislere tepki gösteren Sezgin Tanrıkulu şunları söyledi:

"Eğer kaldırırsanız kıyamet kopar. Bu çelenk kaldırılmaz, Türkiye'nin hiçbir yerinde kaldırılmaz. 12 yıldır ben milletvekiliyim, İstanbul'da da aynı şeyi yapıyoruz. Kaldırmayın bu çelengi. Buradan çelenk kaldırılmaz, İstanbul'da da Ankara'da da bu şekilde yapıyoruz. Şimdiye kadar CHP yoktu burada şimdi var, CHP Milletvekiliyiz. Ben 12 yıldır milletvekiliyim, İstanbul'da da aynısını yapıyoruz hiç öyle izne filan gerek yok. Ne izni ya? Ana muhalefet partisiyiz, protokoldeki yerimiz belli bizim. Burada Cumhuriyet Bayramında isteyen siyasi partiler, buradakiler demek ki istememiş. Tören yönetmeliğinden sonra bırakıyoruz zaten, tören bitti ondan sonra bırakıyoruz. Böyle bir usul yok. Ben 12 yıl İstanbul milletvekilliği yaptım, 12 yıl... Aynen bu şekilde çelenk bıraktık. Alışacaksınız buna o zaman. Ben Diyarbakır Milletvekiliyim, alışacaksınız. İstanbul'da aynı biçimde bu şekilde yaptık o kadar, ne var yani bunda."

"ÇELENK KALDIRILIRSA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Tartışmaların ardından Atatürk heykeli önüne açıklama yapan Tanrıkulu şunları söyledi:

"Resmi tören bittikten sonra ve resmi törenin bittiği ilan edildikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanımız, il yöneticilerimiz ile birlikte Atatürk Anıtına Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır İl Başkanlığının çelengini koyduk. Ancak itirazla karşılaştık. "Çelengi koyamazsınız" dediler. Biz çelengimizi bıraktık. Bu çelenk burada tören boyunca kalacak, yarın Cumhuriyet Bayramı burada kalacak. Eğer kaldırılırsa, bununla ilgili olarak gerekli girişimlerde bulunacağız, suç duyurusunda bulunacağız. Bunun da bilinmesini isteriz. Cumhuriyet Bayramında, Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisinin Atatürk Anıtı önünde tören yapmasına, çelenk bırakmasına kimse engel olamaz. Böyle bir usul de Türkiye'nin hiçbir ilinde yok! Herkesin Cumhuriyet Bayramı Kutlu olsun."

Anka Haber Ajansı