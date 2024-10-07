Diyarbakır’da Dem Partili Belediyeler Tarafından 566 Kişinin İşten Çıkarılmasına Ak Parti’den Tepki

AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır’da DEM Partili belediyeler tarafından işten çıkarılanların kurduğu çadırı ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Raşit Ocak, “Bir zamanlar emekten, işçiden, adaletten yana ses yükseltenler, şimdi ne oldu? Mazbatayı alır almaz emekçiyi kapı dışarı etmek, seçim meydanlarında verilen sözlerin unutulduğunu açıkça göstermektedir” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ve Sur Belediyelerinde işten çıkarılan 566 işçinin sürdürdüğü eylem 110’uncu gününde. Büyükşehir Belediyesi önünde kurdukları çadırda eylemlerini sürdüren işçilere destek ziyaretinde bulunan AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, yaptığı basın açıklamasında işten çıkarılmaların çalışanlara büyük bir haksızlık yaşattığını söyledi. Ocak, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur Belediyesi ve Bağlar Belediyesi’nde son dönemde yaşanan işçi kıyımı, sadece bugünle sınırlı değil, son altı aydır sistematik bir şekilde devam etmektedir. DEM Parti yönetimindeki belediyelerde bugüne kadar yaklaşık 600 işçi işten çıkarıldı. Bu durum, halkımıza ve işçi kardeşlerimize yapılmış büyük bir haksızlıktır. Hemşehrilerimiz adına soruyoruz: Nerede kaldı emek, nerede kaldı adalet” diye konuştu.

‘İş, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda onur ve yaşam güvencesidir’

Mağdur olan işçilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyleyen Ocak, şunları söyledi:

“Seçimlerden bu yana altı ay geçti, ancak ne yazık ki vaat edilen hizmetler yerine, belediyelerde işçilere yönelik baskılar, tehditler ve keyfi işten çıkarmalar gündemde. 1 Nisan’dan bu yana emekçiler sendikal baskılara maruz kalmakta, iş akitleri hiçbir hukuki dayanak olmadan feshedilmektedir. Seçim meydanlarında işçilerin hakkını savunacağını iddia edenlerin, mazbatayı alır almaz işçi kardeşlerimizi işinden, ekmeğinden etmeleri kabul edilemez bir durumdur. Bir zamanlar emekten, işçiden, adaletten yana ses yükseltenler, şimdi ne oldu? Mazbatayı alır almaz emekçiyi kapı dışarı etmek, seçim meydanlarında verilen sözlerin unutulduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle soruyoruz, gerçekten emekten yana mısınız yoksa emek düşmanı mı? Barıştan mı yanasınız yoksa insanları ayrıştırmaktan mı? Bu adaletsizliğe, bu haksızlığa karşı sessiz kalmamız mümkün değildir. Halkımızın rızkıyla oynayarak hiçbir yere varılamaz. Bizler, her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olacağız ve bu kıyımın karşısında dimdik duracağız. Bir kez daha haykırıyoruz, İşçi kardeşlerimiz hak ettikleri saygıyı ve güvenceyi geri kazanmalıdır. Diyarbakırlı hemşehrilerimiz için iş, sadece bir geçim kaynağı değil, aynı zamanda onur ve yaşam güvencesidir. İşçilerin emeği üzerinden siyaset yapmak, halkın güvenini suistimal etmek demektir. Bu kıyım karşısında sessiz kalanlar, halkın vicdanında mahkum olacaktır. Hep birlikte bu haksızlıkların sona ermesi için mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı