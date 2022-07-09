Diyarbakır'da İki Grup Arasında Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Diyarbakır'da İki Grup Arasında Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde, iki grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Kahvehaneye sığınan ve içeride oturanlar tarafından linçten kurtarılan 2 kişi ise polis ekiplerine teslim edildi.

Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 770. Sokak'ta akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Kavga sırasında ise 2 kişi sokakta bulunan bir kahvehaneye sığındı. İçeride oturanlar, diğer grubun kendilerine sığınan 2 genci almasına izin vermedi. 2 genç, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından hastaneye götürüldü. Polis kahvehaneye sığınan 2 genç ile kavgaya karışan bazı kişileri ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

Öte yandan, olay sonrası yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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Diyarbakır'da İki Grup Arasında Taşlı, Sopalı, Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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