Diyarbakır’da İmamoğlu’nun Pankartını Surlara Asan Chp’liler ‘Şüpheli’ Sıfatıyla İfadeye Çağrıldı

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına pankart asan CHP’li yöneticiler, ‘şüpheli’ sıfatıyla çağrıldıkları polis merkezinde ifade verdi.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için Diyarbakır surlarına pankart asan CHP’li yöneticiler, ‘şüpheli’ sıfatıyla çağrıldıkları polis merkezinde ifade verdi.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için CHP Bağlar İlçe Başkanlığı tarafından Diyarbakır surlarına “Azadi İmamoğlu” ve “Free İmamoğlu” pankartları asan partililer, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Aralarında CHP Bağlar İlçe Başkanı Çiğdem Özturan Kurt, CHP yöneticileri Mehmet Selim Fidancı, Murat Özer ve Turgut Kılıç’ın da bulunduğu parti yöneticileri polise verdikleri ifadede, “Bizim amacımız şu an halen tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için sesimizi duyurmaktı, kesinlikle bizim amacımız kamusal düzeni bozmak değildir. Tek amacımız partililik görevimizi yerine getirip İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destekti. Pankartları kendimiz astık, kendimiz geri söktük, bu pankartları kendi rızamızla siz görevlilere teslim ediyoruz” dedi.

CHP’liler, verdikleri ifadelerinin ardından polis merkezinden ayrıldı.

Anka Haber Ajansı