Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüş Yapmak İsteyen Gruba Polis Müdahale Etti: 6 Gözaltı

Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüş Yapmak İsteyen Gruba Polis Müdahale Etti: 6 Gözaltı

IRAK'ın Süleymaniye kentinde öldürülen jineoloji dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili Diyarbakır'da basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Serhat ÖZDEMİR- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- IRAK'ın Süleymaniye kentinde öldürülen jineoloji dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili Diyarbakır'da basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis müdahale etti, 6 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır'da aralarında HDP'lilerin de olduğu bir grup Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen jineoloji dergisi editörü Editörü Nagihan Aksel için, Yenişehir ilçesinde bulunan Hazal Park'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu grup yürüyüş yapmak isteyince polis izin vermedi. Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı. (DHA)

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Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüş Yapmak İsteyen Gruba Polis Müdahale Etti: 6 Gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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