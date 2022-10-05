Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüşte Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest

Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüşte Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest

DİYARBAKIR'da Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili dün akşam saatlerinde basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan, gözaltına alınan 6 kişi işlemlerinin...

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel ile ilgili dün akşam saatlerinde basın açıklaması yaptıktan sonra izinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruptan, gözaltına alınan 6 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diyarbakır'da aralarında HDP'lilerin de olduğu bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde öldürülen Jineoloji Dergisi editörü Nagihan Akarsel için dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan Hazal Park'ta basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından aralarında HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın da olduğu grup yürüyüş yapmak isteyince polis izin vermedi. Uyarılara rağmen slogan atarak ilerleyen gruba polis müdahale etti. 6 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 6 kişi, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

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Diyarbakır'da İzinsiz Yürüyüşte Gözaltına Alınan 6 Kişi Serbest

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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