Diyarbakır’da Kendini “Mit Mensubu” Olarak Tanıtan Eski Ak Parti’li Yönetici Gözaltına Alındı

Diyarbakır’da Kendini “Mit Mensubu” Olarak Tanıtan Eski Ak Parti’li Yönetici Gözaltına Alındı

Diyarbakır’da kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla aralarında eski AK Parti İl Yöneticisi H.D.’nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır’da kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, çok sayıda kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla aralarında eski AK Parti İl Yöneticisi H.D.’nin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla, kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, çok sayıda kişinin dolandırıldığı suçuna karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, düzenledikleri operasyonla aralarında eski AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticisi H.D.’nin aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerle ilgili yapılan incelemede kendilerini “MİT mensubu” olarak tanıtıp, iş insanlarından para topladıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Emniyet'teki sorgu işlemleri sürüyor.

Anka Haber Ajansı

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