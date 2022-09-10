Diyarbakır'da Komşu Esnaflar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Diyarbakır'da Komşu Esnaflar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

DİYARBAKIR'da, aynı mahallede esnaflık yapan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, aynı mahallede esnaflık yapan iki komşu arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Şehit Ali Gaffar Okkan Akademi Lisesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, aynı mahallede, isimleri öğrenilemeyen elektrikçi ile bakkal işleten komşusu arasında kavga çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, olaya karışanların yakalanması için polisin çalışması devam ediyor. (DHA)

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Diyarbakır'da Komşu Esnaflar Arasında Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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