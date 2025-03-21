DEM Parti önlüğünde hazırlanan program kapsamında Diyarbakır’da nevruz kutlamaları başladı. Bu yılki nevruz kutlamasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajlarının okunması bekleniyor.

Haber: Ahmet ÜN / Kamera: İsmet MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - DEM Parti önlüğünde hazırlanan program kapsamında Diyarbakır’da nevruz kutlamaları başladı. Bu yılki nevruz kutlamasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in mesajlarının okunması bekleniyor.

Diyarbakır'da DEM Parti, DBP ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından “Özgürlük İçin Demokratik Toplum” sloganıyla organize edilen nevruz kutlamaları başladı.

Merkez Bağlar ilçesindeki 136 bin metrekarelik alana sahip Nevruz Parkı’nda yapılacak kutlamalar için gelenler altı ana giriş kapısında oluşturulan üç kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alınıyor.

Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı alanda 10 bin polis görev yaparken, Nevruz Parkı’nın bulunduğu alan yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda polis bariyerleriyle kapatıldı. Nevruz ateşi için ise 3 ton odun kullanılacak.

Bu yılki nevruz kutlamalarında, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın mesajının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in göndereceği mesajın okunması bekleniyor. Nevruzda ilk kez bir CHP Genel Başkanı’nın mesajı okunmuş olacak.

Nevruz kutlamaları programına göre, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük ve terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatı Özgür Faik Erol konuşacak. Nevruz etkinliğisanatçıların seslendirecekleri şarkılarla gün boyunca devam edecek.

Anka Haber Ajansı