Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde 1'i bebek, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan otomobilde 1'i bebek, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Bismil ilçesinde meydana geldi. Murat D. (39) yönetimindeki 01 AES 554 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Murat D. (39) ile otomobildeki Aysel Y. (39), Mazlum D. (5) ve Enes D. (1) yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bismil ilçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Diyarbakır'da Otomobil Takla Attı: 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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