Diyarbakır’da, Şehit Gaffar Okkan’ın Adının Verildiği Spor Kompleksinin İsmi Değiştirildi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulanan 'Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi belediye meclisi tarafından Barış Spor Kompleksi olarak değiştirildi. Karara tepki gösteren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, “Gaffar Okkan, Diyarbakır’a ve spora büyük bir sevgi ve hassasiyetle bağlı bir isimdi. Onun adı, bu şehirde sporun ve gençliğin sembolüdür ve öyle kalmalıdır” dedi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulanan Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi belediye meclisi tarafından Barış Spor Kompleksi olarak değiştirildi. Karara tepki gösteren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, “Gaffar Okkan, Diyarbakır’a ve spora büyük bir sevgi ve hassasiyetle bağlı bir isimdi. Onun adı, bu şehirde sporun ve gençliğin sembolüdür ve öyle kalmalıdır” dedi.

Halkların Eşiklik ve Demokrasi Partili (DEM Parti) Kayapınar Belediyesi’nin 6 Eylül günü yapılan Belediye Meclis toplantısında alınan kararla ilçedeki Şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesi'nin ismi ‘Barış Spor Kompleksi’ olarak değiştirildi.

Karara tepkisini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla dile getiren AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Raşit Ocak, Gaffar Okkan’ın bu kent için barış ve spora büyük katkılar sağlamış bir isim olduğunu belirtti. Ocak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Diyarbakırlı hemşehrilerim adına, DEM’li Belediye Başkanına soruyorum. Diyarbakır’ı tanıyan herkes, şehit Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan’ın bu şehirle nasıl bütünleştiğini bilir. Şehre, spor ve toplumsal barış anlamında büyük katkılar sağlamış bu değerli ismin bir spor kompleksinden silinmesi hangi mantığa sığar? Barış ve spor kavramlarını Gaffar Okkan’dan ayırmak mümkün mü? Bazı kişiler, bu kadim şehrin değerlerini yok etmeye çalışıyor. Oysa şehir yönetmek, isimler üzerinden siyaset yapmak değil; hizmet ve yenilik üretmektir. Gaffar Okkan, Diyarbakır’a ve spora büyük bir sevgi ve hassasiyetle bağlı bir isimdi. Onun adı, bu şehirde sporun ve gençliğin sembolüdür ve öyle kalmalıdır.”

Anka Haber Ajansı