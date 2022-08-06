Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı

Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı

DİYARBAKIR'da, sürücüsünün üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyon, refüjdeki korkuluklara çarptı.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, sürücüsünün üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptığı kamyon, refüjdeki korkuluklara çarptı. Kazada 5 kişi yaraladı.

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır- Silvan yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen, 34 CEA 594 plakalı kamyonun sürücüsü, yolun karşısına geçerken, üst geçidi kullanmayan yayalara çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan kamyon, refüjdeki demir korkuluklara çarparak durdu. Kazada kamyonun çarptığı 5 kişi, yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, yolu trafiğe kapatırken, yaralılar ise ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza yerindeki ilk incelemenin ardından yolu kontrollü olarak trafiğe açtı. Kamyon da bölgeye sevk edilen vinçle kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis de kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Elazığ’da Düğün Dönüşü Kaza: 14 Yaralı
Elazığ’da Düğün Dönüşü Kaza: 14 Yaralı
Kuzenini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi
Kuzenini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Talebi
Eğlence Mekanında Öldürülen Zehra'nın Ailesi İfade Verdi
Eğlence Mekanında Öldürülen Zehra'nın Ailesi İfade Verdi
Kaza Anıyla // İstanbul'da Sürüklenen Gemi, Erzak İkmali Yapan Gemiye Çarptı
Kaza Anıyla // İstanbul'da Sürüklenen Gemi, Erzak İkmali Yapan Gemiye Çarptı
Oltu Çayı'nda Kaybolan Babayı Arama Çalışmalarında 100'üncü Gün
Oltu Çayı'nda Kaybolan Babayı Arama Çalışmalarında 100'üncü Gün
Elektrik Direğine Çarpan Otomobildeki 6 Kişi Yaralandı
Elektrik Direğine Çarpan Otomobildeki 6 Kişi Yaralandı
Alibeyköy Deresi'nde Balık Ölümleri
Alibeyköy Deresi'nde Balık Ölümleri