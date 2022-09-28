Diyarbakır'da Zincirleme Kaza; 3 Genç Öldü, 5 Yaralı

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı