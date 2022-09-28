Diyarbakır'da Zincirleme Kaza; 3 Genç Öldü, 5 Yaralı

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza; 3 Genç Öldü, 5 Yaralı

DİYARBAKIR'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada Hasan Kemaş (16), Koçali İpek (17) ve Hasan Topdemir (18) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün gece Çermik ilçesi Tepe Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 3 otomobil, çarpıştı. Zincirleme kaza ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Çermik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Hasan Kemaş, Koçali İpek ve Hasan Topdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının hastanedeki tedavisi sürerken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Diyarbakır'da Zincirleme Kaza; 3 Genç Öldü, 5 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Derin Dondurucuda Bulunan Lina Nazlı'nın Cesedini Önce Yakmak İstemişler
Derin Dondurucuda Bulunan Lina Nazlı'nın Cesedini Önce Yakmak İstemişler
Beylikdüzü'nde Kaza Sonrası Kavga Kamerada
Beylikdüzü'nde Kaza Sonrası Kavga Kamerada
Bakırköy’deki Hastane Saldırısını Başlatan Avcılar'daki Silahlı Kavganın Görüntüleri
Bakırköy’deki Hastane Saldırısını Başlatan Avcılar'daki Silahlı Kavganın Görüntüleri
Marc Bartra: Şampiyonluklar, Başarılar Kazanmak İçin Buradayım
Marc Bartra: Şampiyonluklar, Başarılar Kazanmak İçin Buradayım
Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık İçin Tören
Şehit Sözleşmeli Er Enes Bıyık İçin Tören
Kadınlar Kurdukları Kooperatifle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor
Kadınlar Kurdukları Kooperatifle Aile Ekonomisine Katkı Sağlıyor
Ormandaki Cinayette, Nihai Kararı Yargıtay Verecek
Ormandaki Cinayette, Nihai Kararı Yargıtay Verecek
Esma'nın Katili Eski Koca, 'kadına El Kalkamaz' Operasyonuyla Yakalandı
Esma'nın Katili Eski Koca, 'kadına El Kalkamaz' Operasyonuyla Yakalandı