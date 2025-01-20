Diyarbakır’daki İhaleye Fesat Karıştırma İddianamesi: Rekabeti Ve Katılımı Engelleyecek İhaleler Yapmışlar

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’ın yakınları ve eski AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun da bulunduğu 26 kişi hakkında, "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan düzenlediği ve mahkemece kabul edilen iddianamede şüphelilerin, İhale Kanununa aykırı, rekabeti ve katılımı engelleyecek ihlaleler yaptıkları ifade edildi.

Haber: Ahmet ÜN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, aralarında Beşiktaş Belediyesi'ndeki yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Aziz İhsan Aktaş’ın yakınları ve eski AK Parti'li Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu’nun da bulunduğu 26 kişi hakkında, "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan düzenlediği ve mahkemece kabul edilen iddianamede şüphelilerin, İhale Kanununa aykırı, rekabeti ve katılımı engelleyecek ihlaleler yaptıkları ifade edildi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, 26 şüpheli hakkında "Kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçundan 7’şer yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

ANKA Haber Ajansı, iddianamenin detaylarına ulaştı. Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamenin bilirkişi raporu bölümünde, açılan ihalenin saydamlığını, rekabetini, eşit muameleyi, güvenilirliğini, gizliliğini, kamuoyu denetimini ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamakla sorumlu olan kurum yöneticilerinin, bu ilkelere aykırı hareket ettiklerinin belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, pazarlık usulüyle ihaleye davet edilen firmaların banka kayıtları ve hesap hareketleri incelendiğinde, birbirlerine para transferi yapan Barka ve Atlas firmalarının grup firma olduklarının ortaya çıktığı, İhale Kanununda belirtilen temel ilkelere göre teklif verilmediği, ihaleyi alan Barka firması ile Aziz İhsan Aktaş’ın sahipliğini yaptığı Bilginay firması yetkililerinin akraba olduklarının da tespit edildiği kaydedildi.

Çalıştırılacak 21 adet aracın yüklenicinin kendi malı olması şartının da firmanın şartlarına uyarlanarak hazırlandığı belirtilen iddianamede, bu şartın da rekabeti ve ihaleye katılımı engellediği belirtildi.

İdari şartnamenin 7. maddesinde, ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri arasında kendi malı olma şartına yer verilmemesinin mevzuata aykırı olduğu ve isteklileri tereddüte düşürdüğü aktarılan iddianemede, bu durumun özellikle belirtilen özel donanımlı araçlar yönünden sakınca yarattığının altı çizildi.

İhalenin yapılması ve sonuçlanması aşamasında ise eski AK Parti’li Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ile Fen İşlerinden sorumlu yardımcısı Ferit Tutşi’nin imzasının bulunduğunun ihale evraklarından tespit edildiği belirtilen iddianamede, usulsüz ihaleyi kazanan Bilginay Temizlik Hizmetleri Firması yetkililerinin ise Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşleri Ramazan Murat Aktaş ile Tekin Aktaş olduğunun belirlendiği vurgulandı.

İddianamede, "Bilirkişi raporuyla ihalesine fesat karıştırıldığı tespit edilen iki ihalenin asil ve yedek üyeleri, harcama yetkilisi, temizlik işleri müdür vekili, belediye başkan yardımcısı, belediye başkanı, ihaleyi kazanan şirket yetkilileri ve Atlas Şirketi yetkilisinin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri, şüphelilerden Ercan Aslan, Hüseyin Beyoğlu ve Ferit Tutşi'nin her iki ihale evrakında da imzası olduğundan şüpheliler yönünden ayrıca zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep olunur." denildi.

Anka Haber Ajansı