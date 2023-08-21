Diyarbakırlı Çiftçi: "Dedaş Elektriğimizi Kesti. 90 Dönüm Mısır Komple Kurudu Gitti"

Diyarbakırlı Çiftçi: "Dedaş Elektriğimizi Kesti. 90 Dönüm Mısır Komple Kurudu Gitti"

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Düzova köylülerini ziyaret etti. Bir çiftçi, elektriğin kesilmesi nedeniyle tarlalarını sulayamadığını belirterek, “90 dönem mısır ektim. DEDAŞ 13 gündür elektriğimizi kesti. Mısırımızın hali işte budur. Komple kurudu gitti. Tohumumuz, gübremiz, mazotumuz, işçiliğimiz komple heba oldu gitti” dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, elektrik kesintisi nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Düzova köylülerini ziyaret etti. Bir çiftçi, elektriğin kesilmesi nedeniyle tarlalarını sulayamadığını belirterek, “90 dönem mısır ektim. DEDAŞ 13 gündür elektriğimizi kesti. Mısırımızın hali işte budur. Komple kurudu, gitti. Tohumumuz, gübremiz, mazotumuz, işçiliğimiz komple heba oldu gitti” dedi.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Düzova köyünde 13 gündür DEDAŞ’ın “kaçak kullanım” gerekçesiyle elektriği kesilen yurttaşların sorunlarını dinledi. Tanrıkulu, şunları söyledi:

“Çınar’ın Düzova köyündeyim. 13 gündür DEDAŞ, buranın elektriğini kaçak kullanım var diye kesmiş. Burada 140 hane var. Köyün elektriği tümden kesilmiş. 13 gündür elektrik ve su yok. DEDAŞ’ın hem bu köye hem bu bölgeye yaptığı zulmü hiç kimse yapmıyor. Kaymakamlığa, valiliği her yere gidildi ama bir çözüm bulunmadı. Bu köyde 6 bin dönüme yakın pamuk ve mısır maalesef yandı, çürümeye terk edildi. İnsanlar evlerinde susuz ve elektriksiz. Birçok köylü de evini terk etmiş, Diyarbakır’daki yakınlarına sığınmış durumda.”

Bir çiftçi, “90 dönüm mısır ektim. DEDAŞ 13 gündür elektriğimizi kesti. Mısırımızın hali işte budur. Komple kurudu, gitti. Tohumumuz, gübremiz, mazotumuz, işçiliğimiz komple heba oldu gitti. Allah bu zulmü kabul etmesin” dedi.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Kılıçdaroğlu: “Veteriner Hekime Şiddette Hayır. Sağlıkta Şiddete Hayır”
Kılıçdaroğlu: “Veteriner Hekime Şiddette Hayır. Sağlıkta Şiddete Hayır”
Chp’li Şevkin’in Dinlediği Dolmuş Şoförü: Yolcu Da Bulamıyoruz Artık, İflas Etmiş Durumdayız
Chp’li Şevkin’in Dinlediği Dolmuş Şoförü: Yolcu Da Bulamıyoruz Artık, İflas Etmiş Durumdayız
Erdoğan: Emeklileri De Memnun Edecek Adımları Atacağız
Erdoğan: Emeklileri De Memnun Edecek Adımları Atacağız
Barış Karadeniz: “Heyelan Yaşanan Demirci Köyü Limanına 2 Yıldır Bir Çivi Bile Çakılmadı"
Barış Karadeniz: “Heyelan Yaşanan Demirci Köyü Limanına 2 Yıldır Bir Çivi Bile Çakılmadı"
Okan Gaytancıoğlu, Ayçiçeği Tarlasından Seslendi: “Yüzde 40 Yağlı Ayçiçeğinin En Az 20 Lira Olması Lazım”
Okan Gaytancıoğlu, Ayçiçeği Tarlasından Seslendi: “Yüzde 40 Yağlı Ayçiçeğinin En Az 20 Lira Olması Lazım”
Veli Ağbaba: Memleketi Batırdılar, Ekonomiyi Batırdılar, Şimdi Kur Korumalı Mevduattan Çıkmaya Çalışıyorlar
Veli Ağbaba: Memleketi Batırdılar, Ekonomiyi Batırdılar, Şimdi Kur Korumalı Mevduattan Çıkmaya Çalışıyorlar
Erdoğan, Macaristan'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic İle Görüştü
Erdoğan, Macaristan'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic İle Görüştü