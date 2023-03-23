Doğru Parti De Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Adaylığına İtiraz Etti

Doğru Parti, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itiraz etti. “Bir kişinin üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesine imkan bulunmamaktadır” denilen itiraz dilekçesi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim edildi.

Doğru Parti, Cumhur İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itiraz etti. Erdoğan’ın görev süresini tamamladığı gerekçesiyle 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını belirten Doğru Parti’nin, itiraz dilekçesi bugün YSK’ya teslim edildi.

YSK önünde açıklama yapan Doğru Parti Genel Başkan Yardımcısı Nesrin Günel İçay, “Doğru Parti Genel İdare Kurulu ve Başkanlık Divanının aldığı karar gereği, biz bu dilekçemizi YSK’ya ilettik” dedi.

“BİR KİŞİNİN ÜÇÜNCÜ KEZ CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİNE İMKAN BULUNMAMAKTADIR”

İçay, YSK önünde şu açıklamayı yaptı:

“21 Mart 2023 tarihinde AKP ve MHP grupları, Sayın Başkanlığınıza Recep Tayyip Erdoğan’ın üçüncü kez cumhurbaşkanı olarak seçilmesi maksadıyla yapılan, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerine cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için yapılan başvuru karşısında iş bu itiraz dilekçesi ile Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığına itiraz etme gereği hasıl olmuştur.

Şöyle ki; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 101. maddesinin 2. fıkrası, “Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa cumhurbaşkanı seçilebilir” gereğince bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı olacağı aşikârdır.

Yine Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 116. maddesinin üçüncü fıkrası “Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.” Gereğince bir kişinin üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçilmesine imkan bulunmamaktadır.

Ancak, 10 Mart 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan seçimlerinin yenilenmesi kararında görülmektedir ki, seçimlerinin yenilenmesi kararı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından alınmamış bizatihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınmıştır.

Recep Tayyip Erdoğan, 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilk kez; 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile de ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Bu halde, Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığına aday olması üçüncü kez Cumhurbaşkanı olarak seçilmesi maksadıyla olacağından, AKP ve MHP grupları tarafından Recep Tayyip Erdoğan’ın, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi için yapılan başvurunun reddedilmesi için işbu itiraz dilekçesi ile itiraz etme gereği hasıl olmuştur.”

Anka Haber Ajansı