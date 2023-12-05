Doktor Emek Atlas, Chp'den Urla Belediye Başkan Aday Adayı Oldu

Urla Devlet Hastanesi’nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan doktor Emek Atlas, “Daha yaşanabilir bir Urla için göreve hazırım” diyerek Urla Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Urla Devlet Hastanesi’nde Mikrobiyoloji Uzmanı olarak görev yapan doktor Emek Atlas, “Daha yaşanabilir bir Urla için göreve hazırım” diyerek Urla Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

Yerel seçimlerine kısa bir zaman kala, Doktor Emek Atlas CHP Urla İlçe Başkanlığı’na bugün belediye başkan aday adaylığı başvurusu yaptı. CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal’a başvuru dosyasını teslim eden Atlas, şunları söyledi:

“URLA’DA İSTİBDATI YIKIP HÜRRİYETİ GETİRECEĞİZ”

“Devrimci, emekçi ve cumhuriyet sevdalısı bir aileden geliyorum. İlk, orta, lise, üniversite ve uzmanlığımı sevdamızın kenti İzmir’de okudum. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. Şırnak’ta mecburi hizmetle başladığım doktorluğa, önemli sağlık kuruluşlarında yaptığım başhekim yardımcılıkları ve başhekimlik görevlerinin ardından halen Urla Devlet Hastanesi’nde Uzman Doktor olarak görev yapmaktayım. CHP Gençlik Kolları’nda başladığım siyasi hayatımda halkımıza cumhuriyet sevdasıyla hizmet şiarı ışığında meclis üyeliği ve başkanvekilliği görevlerini yürüttüm. Kadim kentimiz Urla’mızı ve Urla’nın cefakâr halkını çok seviyorum. Urla’mıza yakışmayan bir kayyum süreci yaşadık. 2024 ile birlikte Urla’da istibdattı yıkıp, hürriyeti yeniden getireceğiz. Projelerimiz hazır, kentin her karışını kucaklayacağız. Kentin her mahallesini gülen yüzler odağı haline dönüştüreceğiz. Bizim sevdamız da, bilgimiz de, birikimimiz de, ekibimiz de bunu yapabilecek güçte. Urla için varız, hazırız”

1977 yılında Mersin’de doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi İzmir’de okudu. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2008 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığını aldı. 2019 Yerel Seçimlerinde Narlıdere’de Meclis üyesi olarak seçilerek, tüm komisyonlarda görev yaptı ve Başkanvekilliği görevini yürüttü.

Anka Haber Ajansı