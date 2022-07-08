Doktora Öldüren Güvenlik Görevlisinin Babası: Çocuğumdan Çok Doktora Üzülüyorum

KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı (47), tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın (39) babası Kasım Akçay, "'Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını...

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı (47), tabancayla vurup öldürdükten sonra intihar eden güvenlik görevlisi Hacı Mehmet Akçay'ın (39) babası Kasım Akçay, "'Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim. Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum'" dedi.

Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 3 çocuk babası Hacı Mehmet Akçay, 6 Temmuz günü Konya Şehir Hastanesi'nde kardiyoloji uzmanı 2 çocuk babası Dr. Ekrem Karakaya'yı, klinikte ruhsatlı tabancasıyla peş peşe ateş ederek öldürdü. Ardından aynı tabancayla intihar etti. Akçay'ın saldırıyı, 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde 8 Haziran günü anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu için gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Hacı Mehmet Akçay'ın, çalıştığı hastanede ortopedi servisi olmadığı için beli ağrıdığını ve Akşehir Devlet Hastanesi'ne ortopedi servisine gideceğini söyleyerek iş yerinden izin aldığı belirtildi.

'BİZE DOKTORU SUÇLAYICI HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİ'

Hacı Mehmet Akçay'ın babası Kasım Akçay, yaşanan olay nedeniyle üzüntülü olduğunu belirterek, "'Böyle bir olay yaşandığına hala inanamıyorum. Böyle bir olayın yaşanmasını da asla istemezdim. Kendi çocuğumdan çok doktora üzülüyorum. 2 çocuğu var. Kelimelerle tarif edilemez bir durum'" dedi.

Kasım Akçay, "'Annesinin ölümünden dolayı doktoru öldürdüğü söyleniyor. Annesinin ölümüyle ilgili doktoru suçlayıcı bize hiçbir şey söylemedi. Olayı çıkan haberlerden öğrendim'" diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı