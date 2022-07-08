'doktorların Daha Fazla Öldürülmesini Getirir, Tahriktir' Diyen İmam Hakkında Soruşturma

'doktorların Daha Fazla Öldürülmesini Getirir, Tahriktir' Diyen İmam Hakkında Soruşturma

KONYA Valiliği, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma...

Hasan DÖNMEZ/ KONYA, (DHA)- KONYA Valiliği, Cuma hutbesinde doktorların iş bırakmasına tepki göstererek "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Konya Valiliği, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Kayalar Camii'nde, bugün Cuma hutbesinde, Konya Şehir Hastanesi'nde silahlı saldırı sonucu katledilen Doktor Ekrem Karakaya'nın ölümünün ardından doktorların tüm yurtta iş bırakmasına tepki göstererek, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir" diyen imam Ahmet Gür hakkında araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"08.07.2022 tarihinde medyaya yansıyan ve camide söylendiği anlaşılan doktorlara/sağlık hizmetine ilişkin ifadelerle ilgili olarak, görevli imam hakkında araştırma/soruşturma başlatılmıştır." (DHA)

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'doktorların Daha Fazla Öldürülmesini Getirir, Tahriktir' Diyen İmam Hakkında Soruşturma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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