Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrencilerinden ‘Ekrem İmamoğlu’ Protestosu

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına bir tepki de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, üniversitenin Buca’da bulunan Tınaztepe Kampüsü’nde başlattıkları eylemi, Buca sokaklarına taşıdı.

(İZMİR) - CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına bir tepki de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden geldi. Öğrenciler, üniversitenin Buca’da bulunan Tınaztepe Kampüsü’nde başlattıkları eylemi, Buca sokaklarına taşıdı.

CHP’nin cumhurbaşkanı aday adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınmasına karşı tepkiler sürüyor.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencilerinden de tepki geldi. Bugün üniversitenin Tınaztepe Kampüsü Ana Yemekhanesi önünde bir araya gelen öğrenciler, karara karşı ses yükselttiler.

Öğrenciler adına basına açıklamasını okuyan Emek Su Saydam, öğrencilere birlikte mücadele çağrısında bulununak şunları söyledi:

“Faşizmin inşaatını sürdüren AKP-Erdoğan hükumetinin yeni hedefi, Ekrem İmamoğlu’dur”

“İktidarın her geçen gün emek ve demokrasi mücadelesine saldırıları devam etmekte. Halkın demokratik seçme ve seçilme hakını atanan kayyumlarla, hukuksuz ve antidemokratik uygulamalarla, adrese teslim yargı yoluyla faşizmin inşaatını sürdüren AKP-Erdoğan hükumetinin yeni hedefi, CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur. AKP-Erdoğan iktidarının günden güne büyüttüğü belediye operasyonları, grev yasakları, seçme ve seçilme hakkına saldırıları, sendikacı tutuklamaları gibi hukuksuz ve antidemokratik uygulamaları faşizmin duvarlarını örmekte kararlı olduğunu bize bir kez daha gösteriyor.”

“Antidemoratik uygulamalara karşı özerk ve demokratik üniversiteleri birlikte kuracağız”

Üniversitelerde rektörlerin seçimle değil atanarak göreve gelmesini de eleştiren Saydam, şu ifadeleri kullandı:

“Üniversitelerimizde ise tek adam rejiminin atanmış kuklaları olan rektörler, korku ve baskı iklimini kampüs içerisinde yedirmekten, iktidar politikalarını üniversitelere uygulamaktan geri durmuyor. Tacizci akademisyen hakkında gerçekleştireceğimiz açıklamada imzası bulunan Sinema Topluluğu’nıun kapatılma tehdidi; baskı, yasaklama ve tehdit gibi iktidar politikalarının üniversitemize yerleştiği açıktır.

Unutulmamalıdır ki dünyanın neresinde olursa olsun faşist diktatörler yenilmeye mahkumdur. Hukuksuzluk, usulsüzlük, antidemokratik kararlar karşısında gençlik olarak birleşik ve örgütlü bir mücadele vermek şarttır. Antidemoratik uygulamalara karşı özerk ve demokratik üniversiteleri birlikte kuracağız.”

Polis müdahalesiyle karşılaştılar

Öğrenciler, açıklamanın ardından kampüsten Şirinyer’e yürüdü. Hasanağa Parkı’nda polis engeliyle karşılaşan öğrenciler, engeli aşarak yürüyüşlerine devam etti. Çevik Bir Meydanı olarak bilinen Demokrasi Meydanı’nda da polis barikatıyla karşılaşan öğrenciler ve polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Barikatı aşan öğrenciler yürüyüşlerine devam etti.

Anka Haber Ajansı