Döşemealtı Belediye Başkanı Genç İle Chp'li Yunus Emre, İlçedeki Depremzedeleri Ziyaret Etti

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, afet bölgesinden ilçeye gelen depremzedeleri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Döşemealtı Belediyesi, yurttaşların da desteğiyle toplanan yardım malzemelerini sosyal market kurarak ihtiyaç sahiplerinin kullanımına açtı. Başkan Genç, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ile birlikte ilçeye gelerek yakınlarının yanında kalan depremzedeleri ziyaret etti. Milletvekili Yunus Emre daha sonra Döşemealtı Belediyesi’nin depremzedeler için sosyal markete dönüştürdüğü alanı ziyaret ederek, yapılan yardımlar hakkında bilgi aldı.

Emre, “Döşemealtı Belediyesi depremden etkilenen kardeşlerimiz için adeta seferber olmuş. İlçe halkının tek yürek olarak bu kampanyaya desteği ise gerçekten takdire şayan bir durum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Depremzede kardeşlerimizin bu sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatmalarını elbirliğiyle sağlayacağız” dedi.

Genç ise “Tarihimizin en büyük afetiyle karşı karşıyayız. İlk andan beri hem mesai arkadaşlarım hem ilçe halkı depremze kardeşlerimiz için kenetlenmiş durumda. Hem şahsım adına hem de belediyemizin tüm imkanlarıyla bu afetten mağdur olan kardeşlerimin yanındayım. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Döşemealtı Belediyesi’nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında şu ana dek kente gelen 3 bin 600 depremzedeye gıda, kıyafet, battaniye, soba, elektrikli ısıtıcı, elektrik süpürgesi, yatak, bebek bezi ve maması, kadınlar için hijyen ürünleri ve ev eşyası yardımı yapıldı.

Anka Haber Ajansı