Dsp Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Kazada Hayatını Kaybetti

Dsp Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Kazada Hayatını Kaybetti

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Bursa'da kullandığı otomobilin metro hattının duvarına çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda meydana geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul'un kontrolünü kaybettiği 16 HK 834 plakalı otomobili, metro hattının duvarına çarptı. 3 çocuk babası Hüseyin Kul, metrelerce sürüklenip bariyerlere çarparak duran otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı çalışmayla araçtan çıkarılan Kul, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Kul, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DSP GENEL BAŞKANI'NDAN BAŞSAĞLIĞI

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Hüseyin Kul için sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayımladı. Aksakal mesajında, "Değerli büyüğüm, tepeden tırnağa "insan', emekçi ve üretici, örnek bir DSP'li, G. Bşk. Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul'u elim bir trafik kazasında kaybettik. Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum. Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır, metanet, başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Dsp Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, Kazada Hayatını Kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Kamyonun Yandan Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
Kamyonun Yandan Çarptığı Motosikletin Sürücüsü Yaralandı
İspanya Ve Fransa’daki Orman Yangınları
İspanya Ve Fransa’daki Orman Yangınları
Mersin'de Trafik Kazaları, Mobese Kameralarında
Mersin'de Trafik Kazaları, Mobese Kameralarında
Bakan Soylu’nun Kuzenini Öldüren Şüpheli, Çelik Yelekle Adliyede
Bakan Soylu’nun Kuzenini Öldüren Şüpheli, Çelik Yelekle Adliyede
Karı-kocanın Yaralanmasının Altından ‘aldatma’ İddiası Çıktı
Karı-kocanın Yaralanmasının Altından ‘aldatma’ İddiası Çıktı
Mantar Toplarken Dere Yatağına Düşüp, Yaralandı
Mantar Toplarken Dere Yatağına Düşüp, Yaralandı
Bursa'da, Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
Bursa'da, Bariyerlere Saplanan Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı