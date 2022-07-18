Düden Gölü'ndeki Martı Ölümleriyle İlgili İnceleme Başlatıldı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, "flamingo cenneti" olarak bilinen Düden Gölü'nde çok sayıda martı öldü.

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde, "flamingo cenneti" olarak bilinen Düden Gölü'nde çok sayıda martı öldü. Kuş ölümlerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Kulu ilçesinin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün yakınında, halk arasında "Kulu Gölü" olarak da bilinen 860 kilometrekare alana sahip Düden Gölü, kapalı ve sığ olma özelliği taşıyor. Göl, flamingo, yaz ördeği, Macar ördeği, pasbaş patka, dikkuyruk, kılıçgaga, büyük cılıbıt, Akdeniz martısı ve gülen sumru gibi 180 türden yaklaşık 42 bin kuşa ev sahipliği yapıyor. Göl, Değirmenözü Çayı olmak üzere çevresindeki küçük dereler ile ilçenin arıtma tesisinden akan sularla besleniyor.

Düden Gölü'nde yaşayan kuş türlerinden çok sayıda martının son günlerde öldüğü tespit edildi. Kuş ölümlerinin bazılarının gölü besleyen, ilçenin arıtma tesisinden akan su kanalı civarında olduğu gözlendi. Ölümlerle ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nün inceleme başlattığı öğrenildi. (DHA)

​FOTOĞRAFLI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı