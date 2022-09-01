Düğünden Dönenleri Taşıyan Minibüs İle Kamyon Çarpıştı; 7 Ölü, 5'i Ağır, 9 Yaralı (2)

Düğünden Dönenleri Taşıyan Minibüs İle Kamyon Çarpıştı; 7 Ölü, 5'i Ağır, 9 Yaralı (2)

Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden Hacı Süleyman Kızılaslan (58), Şenay Kızılaslan (48), Fadime Sarıbaş, Adile İzci (62), Meliha Kızılaslan (52) ve Seyyid Battalgazi Sevin'in (18) cenazeleri, Kangal Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin...

CENAZELERİN 3'Ü HEKİMHAN'DA DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden 7 kişiden Hacı Süleyman Kızılaslan (58), Şenay Kızılaslan (48), Fadime Sarıbaş, Adile İzci (62), Meliha Kızılaslan (52) ve Seyyid Battalgazi Sevin'in (18) cenazeleri, Kangal Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi. Minibüs şoförü Ayhan Sevin'in (51) cenazesi ise otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gönderildi. Yakınlarına teslim edilen 6 kişinin cenazeleri, kara yoluyla Malatya'nın Hekimhan ilçesine getirildi. Ölenlerin yakınları, cenazeler ilçeye geldiğinde gözyaşı döktü, fenalaşıp baygınlık geçirenler oldu.

TEKERLEKLİ SANDALYEDE GELDİ

Kazada yaralananlardan Emre Kızılaslan hastaneden taburcu oldu, tekerlekli sandalyede sol kolu sarılı olarak yakınlarının cenaze namazına katıldı. Kazada ölenlerden Şenay Kızılaslan, Fadime Sarıbaş ve Adile İzci için Hekimhan ilçe merkezinde cenaze namazı kılındı. Paşa Kandemir Camisi'ndeki namaza Malatya Valisi Hulusi Şahin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, il protokolü ve çok sayıda kişi katıldı. Namazın ardından cenazeler, Hekimhan Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hayatını kaybedenlerden Ayhan Sevin ile Seyyid Battalgazi Sevin'in cenazeleri yarın Yukarı Selimli Mahallesi'nde, Hacı Süleyman Kızılaslan ve eşi Meliha Kızılaslan ise Dursunlu Mahallesi'nde toprağa verilecek. Yaralılardan 8'inin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor. (DHA)

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Düğünden Dönenleri Taşıyan Minibüs İle Kamyon Çarpıştı; 7 Ölü, 5'i Ağır, 9 Yaralı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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