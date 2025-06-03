Dünya Kahvaltı Günü Münih’te Kutlandı

Dünya Kahvaltı Günü Münih’te Kutlandı

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen özel bir etkinlikle, 1 Haziran Dünya Kahvaltı Günü kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Başkonsolosluk Konutu’nda yapılan etkinlikte, geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Haber: İlhan Baba

(MÜNİH) - Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen özel bir etkinlikle, 1 Haziran Dünya Kahvaltı Günü kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan’ın ev sahipliğinde, Başkonsolosluk Konutu’nda yapılan etkinlikte, geleneksel Türk kahvaltısı tanıtıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu Konutu’nda düzenlenen etkinliğe, görev bölgesinde faaliyet gösteren Türk sivil toplum kuruluşları ile sanatçıların yanı sıra Arnavutluk, Bulgaristan, Güney Afrika, İrlanda, İtalya, Japonya, Kosova, Kuzey Makedonya, Peru, Polonya, Romanya, Ukrayna ve Yunanistan başkonsolosları, ABD Konsolosu ve çok sayıda Alman davetli katıldı.

Türk mutfağının zenginliği tanıtıldı

Konuklara, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen özgün ürünlerle hazırlanan zengin Türk kahvaltısı sunuldu. Katılımcılar, Türk mutfağının lezzetlerini tatma fırsatı buldu.

Başkonsolos Süalp Erdoğan, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Kahvaltı vesilesiyle dostluklarımızı pekiştirdik. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ederim" dedi.

Etkinlikte ayrıca sanatçı Nüket Taşkın ve Viva la Pop Korosu sahne aldı. Türkiye ve çevre coğrafyalardan ezgilerin seslendirildiği müzik dinletisi, konuklardan büyük beğeni topladı. Başkonsolos Erdoğan, başarılı performansları ve gönüllü katkıları dolayısıyla Taşkın ve koroya teşekkürlerini iletti.

Anka Haber Ajansı

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