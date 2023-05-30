Dünya Liderlerinden Erdoğan’a Tebrik Telefonu

Dünya liderleri, yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı arayarak tebrik etti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Erdoğan’ı arayarak yeniden seçilmesi nedeniyle tebriklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi iki ülke arasında karşılıklı büyükelçi atanması konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sayıda ülkenin devlet ve hükümet başkanları arayarak tebrik etti. İletişim Başkanlığı’nın resmi Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede; İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in Erdoğan’ı arayarak tebrik ettiği duyuruldu.

İletişim Başkanlığı’nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed es-Sani, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid en-Nehyan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İngiltere, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkmenistan ve Libya liderleri, görüşmelerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi."

"Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi."

"Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. Almanya Başbakanı Scholz, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Almanya Başbakanı Scholz, yeni dönemde Türkiye ile ortak konuları ilerletmek istediklerini ifade ederken, Cumhurbaşkanımız Erdoğan da iki ülke ilişkilerini ileriye taşıyacak adımlar atacaklarına inandığını belirtti."

“Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (ABD) Joe Biden, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. ABD Başkanı Biden, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, sonuçların Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider, bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Türkiye-ABD ilişkilerinin daha da ehemmiyet taşıdığını belirterek, yeni dönemde iki ülke arasındaki tüm konularda iş birliğini ilerletme hususunda mutabık kaldı.”

"İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi."

"Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Hollanda Başbakanı Rutte, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi."

"Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik ederek, yeni dönemin Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ve bölgesel konular da ele alındı."

"Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Putin, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. İki lider yeni dönemde de Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve bölgesel konularda iş birliğini daha da geliştirme konusunda mutabık kaldı."

“Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Ekonomi başta olmak üzere Türkiye-Mısır ilişkilerini derinleştirecek adımlar ve bölgesel meselelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider karşılıklı olarak büyükelçi atanması hususunda mutabık kaldı.”

“Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.”

“Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.”

“İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebrik etti. İsrail Başbakanı Netanyahu görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim başarısını kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi. Görüşmede, Türkiye-İsrail ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.”

"Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Pakistan Başbakanı Şerif, görüşmede, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutlayarak, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi."

Anka Haber Ajansı