Dünya Robot Olimpiyatları Finali İzmir’de 28-30 Kasım'da Gerçekleştirilecek

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle 28 -30 kasım günleri arasında düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Finali ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirildi. Burada konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, final müsabakasına CHP Lideri Özgür Özel’in de katılacağını belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve Bilim Kahramanları Derneği işbirliğiyle 28-30 kasım günleri arasında düzenlenecek Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Finali Fuar İzmir'de gerçekleştirilecek. Final öncesi Kültürpark İzmir Sanat’ta düzenlenen basın toplantısına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sıddıka Semahat Demir katılım sağladı.

“Bilim her türlü düşünceyi birleştirir”

Eğitimin önemini vurgulayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Türkiye'de 20 milyon öğrenci var. Bir biçimde 4 kişiden 1’i öğrenci. 1 milyon 175 bin öğretmen var. Eğitim ülkemizde herkesin ortak konusu. 86 milyon nüfusumuz var ve derin yoksulluk mücadelemizle eğitim, kalkınmanın en temel araçlarından bir tanesi. Türkiye’nin sorunlarını gidermede en önemli konulardan biri Türkiye’nin teknoloji olarak yarışabilmesi ve sosyolojik olarak da bilime inanan iletişim becerisi yüksek, bilmediğini nerede aramasını bilen bir gençliğe ve yetişkinler nüfusuna ihtiyacımız var. Bu da ancak çocuklukta başlar. Ben Bilim Kahramanları Derneği üyesiyim. Bilim her türlü düşünceyi birleştirir. Bu yapılan faaliyetler çocuklarımızın becerilerini geliştirmenin en temel enstrümanı. Bilim Derneği ile İzBB arasındaki işbirliği her boyutu ile ülke genlinde ele alınması gereken konu. 2016’dan bu yana benim de içinde bulunduğum ve zaman zaman gelip izleme fırsatı bulduğum bu etkinlikler kamu ile özelin nasıl iş birliği yapabileceğinin en önemli göstergesi. Biz CHP olarak ülke nüfusunun yüzde 65’ini, ülke ekonomisinin yüzde 80’inin toplandığı coğrafyaları yönetiyoruz. Sayın Genel Başkanımızın selamını getirdim. Sema Hocamız kendisini de davet eti ve kendisi de bilime meraklı biridir. 28-29 Kasım tarihinde sayın genel başkanımız da burada fuarda olacak. Bizim yönetim anlayışımız bu şekilde devam edecek. Bu nedenle uzun yıllardır İzmir’i biz yönetiyoruz. CHP olarak İzBB’den ve İZFAŞ’tan gurur duyuyoruz”

“Bu tür organizasyonlar uluslararası tanınırlığımızı arttıracak”

Dünya Robot Olimpiyatları Uluslararası Finali’nin İzmir’in tanınırlığını arttıracağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Biliyorsunuz İzmir’imiz aydınlık yüzüyle bilime, sanata, eğitime açık insanlarıyla kendi içine kapalı bir şehir değil aynı zamanda dünyaya kendini anlatabilen bir şehir olma yolunda ilerliyor. Yapmamız gereken çok iş var bunlar için çalışıyoruz ama bu tür organizasyonlar uluslararası tanınırlığımızı arttıracak organizasyonlar. 3 bin 500 civarında dünyanın farklı yerlerinden katılımcılar gelecek. Sadece gelenlerin İzmir'i tanıması değil o tarihlerde İzmir'i tanıtacak organizasyonlar düzenleyerek İzmir'i tanıtacağız. Yapılan çalışmanın ne kadar önemli bir eğitim çalışması olduğunu hatırlamak gerek. Dünyanın iyiliği için hep beraber çalışma anlayışı için insanların erişemediği alanlarda çalışmayı sağlamak gerek. Bunu ileriye götürmek dünyamızın geleceği için, çocuklarımızın bilimle dünyanın sorunlarını çözmek için çalışmak zorunda olduklarını fark etmeleri için önemli bir etkinlik. Bunun parçası olmaktan mutluyuz ve üzerimize düşeni yapacağız. İzmir'e gelenlerin tüm güzellikleri görmesi ve o şekilde ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Bu programa ilgi gösteren Genel Başkan Yardımcımız Suat Özçağdaş burada. Kendisinin eğitim üzerinden bu konuya gösterdiği ilgi CHP adına gurur verici. Ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“İzmir’in önemi program için çok büyük”

Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sıdıka Semahat Demir ise yaptığı konuşmada programın İzmir için büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Paydaşların desteğiyle daha fazla çocuğun erken yaşta bilimle tanışması için derneğimiz kuruldu. Biz bilim kahramanları yetiştiriyoruz. Umut bilimde mottosuyla hareket eden derneğimiz, yürüttüğümüz projelerle Türkiye'de 80 farklı ilde 80 bine yakın çocuğun hayatına dokunduk. Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de World Robot Olimpiyatları programı. Çocuklar 8 farklı turnuvaya katılarak robotik materyalleri kullanarak çözümler üretirler. 3 ay boyunca takımlar çalışmaları hazırlar ve sergiler. Her sene farklı bir ülkede gerçekleşen final ile ülkeleri temsil ederler. Bu programın temel amacı gerçek dünya sorunları hakkında farkındalık kazanmaları ve çözüm önerileri geliştirmelerini sağlamak. Sunum yapma, problem çözme gibi 21. yüzyıl becerileri kazandırmak. Biz de Bilim Kahramanları Derneği olarak 2014 yılından beri Türkiye'de bu programı çocuklarla buluşturuyoruz. İzmir'in önemi program için büyük. Tam 8 yıldır bu program Fuar İzmir ev sahipliğinde yürütülmekte.”

Anka Haber Ajansı