Dünyaca Ünlü Opera Sanatçısı Pervin Chakar, Kadıköy Belediyesi’nin Ev Sahipliğinde Konser Verdi

Dünyaca ünlü soprano Pervin Chakar, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda dinleyicileriyle buluştu. “Bir Opera Gecesi”ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan ile siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Dünyaca ünlü soprano Pervin Chakar, Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda dinleyicileriyle buluştu. “Bir Opera Gecesi”ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan ile siyaset, iş ve sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası, akşam ünlü opera sanatçısı Pervin Chakar’ın konserine ev sahipliği yaptı. Dünyanın en önemli operalarında sahneye çıkan ve pek çok uluslararası ödülün de sahibi olan Pervin Chakar’ın piyanist Paolo Villa ile birlikte verdiği konsere operaseverler yoğun ilgi gösterdi. Pervin Chakar, günler öncesinden biletleri tükenen Bir Opera Gecesi’nde Almanca, Çekçe, İtalyanca, Fransızca ve Kürtçe seslendirdiği eserlerle kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

İstanbul’da kültür ve sanat etkinliklerinin merkezi haline gelen Kadıköy’ün ev sahipliği yaptığı bu unutulmaz müzik ziyafeti; iş, sanat ve siyaset dünyasından da önemli isimleri bir araya getirdi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın davetiyle ünlü opera sanatçısı Pervin Chakar’ı dinlemeye gelenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. CHP lideri Özgür Özel’e CHP Kültür ve Turizm Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koza Yardımcı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin de eşlik etti.

Soprano Pervin Chakar’ın Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda verdiği konsere, HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan ve Anavatan Partisi'nin eski Genel Başkanı Nesrin Nas da katıldı. Konserin ardından CHP lideri Özgür Özel ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı birlikte sahneye çıkarak ünlü opera sanatçısı Pervin Chakar’a çiçek takdim etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dinletinin ardından sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımda ise “İstanbul Kadıköy’de Süreyya Opera Sahnesi’nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa’nın “Bir Opera Gecesi” dinletisine katıldık. Sn. Chakar’ın performansı kadar verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi” dedi.

Anka Haber Ajansı