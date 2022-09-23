Düşen Helikopterde Rus Uzmanlar Da İnceleme Yapacak (2)

Düşen Helikopterde Rus Uzmanlar Da İnceleme Yapacak (2)

CENAZELERİ MORGDAN ALINDIDenizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un cenazeleri Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından, konsolosluğun...

CENAZELERİ MORGDAN ALINDI

Denizli'nin Çardak ilçesindeki helikopter kazasında yaşamını yitiren uçuş mühendisi Aleksandr İakovlev ile uçuş teknisyeni Alexey Volkov'un cenazeleri Antalya Kurşunlu Kent Mezarlığı'ndaki işlemlerin ardından, konsolosluğun anlaştığı özel bir cenaze şirketinin görevlisi tarafından alındı. Şirkete ait morgda bekletileceği belirtilen cenazelerin, konsolosluk işlemlerinin bitmesinin ardından 26 Eylül'de uçakla Rusya'ya gönderileceği ifade edildi.(DHA)

​Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)-

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Düşen Helikopterde Rus Uzmanlar Da İnceleme Yapacak (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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