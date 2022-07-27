Duygu, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklandı

Duygu, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklandı

ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi C.H.'nin (40) bacağından bıçakladığı Duygu H. (32), yaralandı.

Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındaki eşi C.H.'nin (40) bacağından bıçakladığı Duygu H. (32), yaralandı. Duygu H.'nin bacağına 8 dikiş atılırken, gözaltına alınan C.H. emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Akarbaşı Mahallesi'nde dün meydana geldi. Ailesiyle yaşayan 1 çocuk annesi Duygu H., boşanma aşamasında olduğu 13 yıllık eşi C.H. ile sokakta karşılaştı. C.H. eşi Duygu H.'yi zorla götürdüğü evlerinde bıçakla yaraladı. Evden gelen sesleri duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. C.H. polis tarafından gözaltına alındı, bacağından yaralanan Duygu H. ise ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Bacağına 8 dikiş atılan Duygu H., tedavisinin ardından taburcu edildi, C.H. ise emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

'CEZALANDIRILMASINI İSTİYORUM'

Eşinden şikayetçi olup uzaklaştırma kararı aldıran Duygu H., "Evlendiğimiz ilk günden beri şiddet var. Aile içinde yaşanan huzursuzluklardan dolayı oğlum geç konuştu. Şu an özel eğitime gidiyor. Yıllarca oğlum için mücadele verdim. Eşimi düzeltmek istedim ama bir türlü kabul etmedi. Sürekli alkol, şiddet ve dayak. Ben de ailemin yanına sığındım. Olay günü beni sokakta yakaladı. Sürükleyerek apartmanın önüne getirip, zorla eve çıkardı. Kaçmaya çalıştıysam da kaçamadım. Elinde bıçak vardı. Evde bir hayli arbede yaşandı. Öldürmeye kastetti ama ben elindeki bıçağı ittirdiğim için eli kaydı ve bıçak bacağıma geldi. Bacağımda 8 dikiş var. Sırtımdan ve başımdan darbe aldım. Daha önce de ayrılmak istedim ama çocuğumla ve ailemle tehdit ettiği için ayrılamadım. Ama artık ölsem de kalsam da ne olursa olsun güçlü duracağım. Hukukun hızlı işlemesini ve cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu. (DHA)

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Duygu, Boşanma Aşamasındaki Eşi Tarafından Bıçaklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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