Duygu, Evinde Erkek Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Yaralandı

Duygu, Evinde Erkek Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Yaralandı

AKSARAY'da Duygu İnce (31), evine gelen erkek arkadaşı Mustafa Aral'ın (30) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı.

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da Duygu İnce (31), evine gelen erkek arkadaşı Mustafa Aral'ın (30) tabancasından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Polisin telefonla ulaşıp, teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını şakalaşırken kazara vurduğunu öne sürdü.

Olay, saat 10.30 sıralarında Taşpazar Mahallesi 814 Sokak'taki bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Duygu İnce evinde, arkadaşı Mustafa Aral'ın yanında getirdiği tabancayla vuruldu. İnce'nin kolundan giren kurşun, göğsüne saplandı. İnce, kanlar içinde yere yığılırken, Aral tabancayı evde bırakıp kaçtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Döne İnce gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Duygu İnce'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

ŞAKALAŞIRKEN KAZARA VURDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Komşularının ifadesine başvuran polis, Mustafa Aral'ı yakalamak için çalışma başlattı. Polisin telefonla ulaşıp teslim olmasını istediği Aral, kız arkadaşını tabancayla şakalaşırken yanlışlıkla vurduğu öne sürdü.

Mustafa Aral'ı yakalama çalışmalarını sürdüren polis, Duygu'nun nasıl vurulduğunu araştırıyor. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Duygu, Evinde Erkek Arkadaşının Silahından Çıkan Kurşunla Yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Çanakkale'de Otomobiller Çarpıştı; Karı Koca Öldü, Çocukları Dahil 5 Yaralı
Çanakkale'de Otomobiller Çarpıştı; Karı Koca Öldü, Çocukları Dahil 5 Yaralı
Sokakta Karşılaştığı Husumetlisi Tarafından Öldürüldü
Sokakta Karşılaştığı Husumetlisi Tarafından Öldürüldü
Mersin'deki Orman Yangını, 4'üncü Günde Kısmen Kontrol Altında
Mersin'deki Orman Yangını, 4'üncü Günde Kısmen Kontrol Altında
İzmir'de 5 Yıl Önce Orman Yangınında Zarar Gören 1200 Hektar Alan Yeşillendi (2)- Yeniden
İzmir'de 5 Yıl Önce Orman Yangınında Zarar Gören 1200 Hektar Alan Yeşillendi (2)- Yeniden
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek
Balıklı Rum Hastanesi'ndeki Yangın; Para Ve Değerli Eşyalar Sahiplerine Teslim Edilecek
Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı
Mersin'de Orman Yakınında Saman Balyaları, Alev Alev Yandı
Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı
Diyarbakır’da Üst Geçidi Kullanmayan Yayalar, Kazaya Neden Oldu: 5 Yaralı