Düzce'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada; 4 Yaralı

Düzce'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada; 4 Yaralı

DÜZCE'de, yola kontrolsüz çıkan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, yola kontrolsüz çıkan otomobile başka bir otomobilin çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Uzunmustafa Mahallesi Konak mevkisinde meydana geldi. Ahmet Tüysüz yönetimindeki 14 DM 789 plakalı otomobil, iddiaya göre, kontrolsüz şekilde yola çıkan Yunus Emre Çalış'ın kullandığı 06 BFE 656 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü Ahmet Emre Çalış, Berivan Çalış ve diğer otomobilde bulunan Songül Gül ve Gülsina Gül yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı 4 kişiyi Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Öte yandan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Düzce'de İki Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada; 4 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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