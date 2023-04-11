Düzce'de Millet İttifakı Milletvekili Adayları Tanıtıldı

Millet İttifakı'nın Düzce milletvekili adayları, CHP Düzce İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Milletvekili adayı Talih Özcan, “Şahsi menfaatlerini millet menfaatlerinin önünde gören bu zihniyet, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicilerimizi, emeklilerimizi, gençlerimizi ve çalışanlarımızı mahvetmiştir” derken; Aslıhan Akbal Tüysüz de “Şimdi sen, ben demeden çalışma zamanıdır. Şimdi memlekete bahar getirme zamanıdır” diye konuştu.

Millet İttifakı'nın Düzce milletvekili adayları, CHP Düzce İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Milletvekili adayı Talih Özcan, “Şahsi menfaatlerini millet menfaatlerinin önünde gören bu zihniyet, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicilerimizi, emeklilerimizi, gençlerimizi ve çalışanlarımızı mahvetmiştir” derken; Aslıhan Akbal Tüysüz de “Şimdi sen, ben demeden çalışma zamanıdır. Şimdi memlekete bahar getirme zamanıdır” diye konuştu.

CHP Düzce İl Başkanlığı, Düzce milletvekili adaylarının tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. Toplantıya 1. sıra adayı Talih Özcan, 2. sıra adayı Aslıhan Akbal Tüysüz ve 3. sıra adayı Jale Uzunhasan ile Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin il yöneticileri katıldı.

CHP Düzce İl Başkanı Semih Cemşit, "Biz yönetime çok ciddi şekilde talibiz. Türkiye’yi çok daha iyi yöneteceğimize eminiz. Hep birlikte beraber, daha güzel yarınlarda iktidarı alacağız elimize. Hep birlikte daha güzel yarınlarda, daha güzel baharlarda iktidarı alacağız elimize" dedi.

"BUNLAR GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER"

Birinci sıradan aday gösterilen Talih Özcan, şunları söyledi:

"100. yılını kutlamaya hazırlandığımız Cumhuriyetimizin ilk döneminde halkımız hem fakir hem yorgun olarak çıkmıştır. Ancak az zamanda çok büyük işler başarılmıştır. Bu dönemde elde edilen bütün kazanımlarımız ne yazık ki son 22 yılda bugünkü iktidar tarafından yandaşlarına peşkeş çekilerek yok edilmiştir. Halkımız yine hem fakır hem de yorgundur. Özgürlükleri birer birer ellerinden alınmaktadır. Şahsi menfaatlerini millet menfaatlerinin önünde gören bu zihniyet, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicilerimizi, emeklilerimizi, gençlerimizi ve çalışanlarımızı mahvetmiştir. Bu zihniyet, yerliyiz milliyiz diyerek tank palet fabrikamızı yabancılara satmıştır. Ege’de 18 adanın işgalinde göz yummuştur. Vatan millet edebiyatı yaparken, Suriye’de kendi toprağımızdan bayrağımızı indirdiler, tek kurşun atmadan bölgeyi terk ederek Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırdılar. Gaflet ve dalalet içinde olanlardan ülkemizi kurtaracağız. Bunlar da geldikleri gibi gidecekler. Altılı masayı oluşturan dostlarımızla birlikte bunu başaracağız. 13. Cumhurbaşkanı Adayımız, Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz."

"ÇOK DAHA KALABALIK OLACAĞIZ"

2. sıra adayı Hatice Aslıhan Akbal Tüysüz ise şunları söyledi:

"Cemil Meriç şöyle diyor; "bu memlekette sağcı-solcu, ilerici-gerici yoktur, namuslu ve namussuzlar vardır. Siz namuslulardan olun, göreceksiniz çok kalabalık olacaksınız'. Görüyor ve biliyorum ki biz çok kalabalığız, daha da kalabalık olacağız. Şimdi ayırım gözetmeksizin ortak hedefe koşma zamanıdır. Şimdi sen, ben demeden çalışma zamanıdır. Şimdi memlekete bahar getirme zamanıdır. 14 Mayıs’ta bir çiçek ile başlamış olan o en güzel baharda Cumhurbaşkanlığı seçimini 1. turda kazanacağız, 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendi ifadesi ile "Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız'. Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'in dediği gibi "başaracağız, başaracağız, başaracağız...'

Anka Haber Ajansı