Düzce'de Refüje Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Düzce'de Refüje Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girip takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje girip takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında D-655 karayolu Çamköy sapağı mevkisinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan Fırat Tıngıroğlu yönetimindeki 14 AAC 351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje girip takla attı. Kazada sürücü Fırat Tıngıroğlu ile otomobildeki İlknur Sivrioğlu yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Düzce'de Refüje Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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