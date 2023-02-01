E-Devlet'e yeni bir özellik eklendi... Binlerce kişi kullanabilecek

E-Devlet'e yeni bir özellik eklendi... Binlerce kişi kullanabilecek

E-Devlet bir çok yeni özelliğiyle dikkat çekerken platforma bir özellik daha eklendi. Buna göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) 2023 üretim yılı için başvuruda bulunan çiftçiler ürün güncelleme taleplerini, bugünden itibaren e-Devlet üzerinden yapabilme imkanına kavuştular.

Tarım ve Orman Bakanlığının internet sitesinde yapılan açıklamada ''ÇKS ürün güncelleme işlemleri 1 Şubat 2023 itibarıyla ilk kez E-Devlet kapısından yapılabilecek'' ifadelerine yer verildi.

Uygulamadan binlerce kişinin yararlanması bekleniyor.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamanın tam metni şöyle oldu;

Ekim 2022 itibarıyla E-Devlet kapısından yapılabilen Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıt yenileme başvuru işlemlerinden sonra, ÇKS ürün güncelleme işlemleri de 1 Şubat 2023 itibarıyla ilk kez E-Devlet kapısından yapılabilecek.

2 milyonu aşkın çiftçimizin yer aldığı Çiftçi Kayıt Sisteminin (ÇKS) E-Devlet kapısına entegrasyonunun ilk fazı olan kayıt yenileme başvurularının e-Devlet üzerinden gerçekleştirilmesi süreci 1 Ekim 2022 tarihi itibarıyla hayata geçmişti. Bu sürecin ikinci fazı olan ÇKS ürün güncelleme işlemlerinin de E-Devlet kapısı üzerinden yapılmasına imkan veren uygulama 1 Şubat 2023 itibarıyla devreye alınıyor. Tüm çiftçilerimiz 2023 üretim yılına ait ÇKS ürün güncelleme işlemlerini 1-28 Şubat 2023 tarihleri arasında E-Devlet kapısı veya İl/İlçe müdürlüklerimiz üzerinden yapabilecektir. Dijitalleşme ve bürokrasinin azaltılması kapsamında atılmış bu adım sayesinde, tüm üreticilerimizin emek ve zamandan tasarruf sağlaması hedeflenmiştir.

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