Eber Gölü’nde Sazlık Yangını 6 Saatte Söndürüldü

Eber Gölü’nde Sazlık Yangını 6 Saatte Söndürüldü

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 6 saatte kontrol altına söndürüldü.

İlyas Kaan TAYTAK/BOLVADİN (Afyonkarahisar), (DHA)- AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasında yer alan Eber Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 6 saatte kontrol altına söndürüldü.

Gölde akşama doğru çıkan yangına Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçelerinden itfaiye ekipleri müdahale etti. Göl zemininin bataklık olmasından dolayı yangını kontrol altına almada zorlanan ekiplere yangın söndürme helikopteriyle de havadan destek verildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın, 6 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlatıldı. (DHA)

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Eber Gölü’nde Sazlık Yangını 6 Saatte Söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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