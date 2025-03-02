Edip Akbayram Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkanı Özel: "Eserleriyle Nesiller Boyu Yaşamaya Devam Edecek"

Edip Akbayram Hayatını Kaybetti... Chp Genel Başkanı Özel: "Eserleriyle Nesiller Boyu Yaşamaya Devam Edecek"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, usta sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden usta sanatçı Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" dedi.

Özel, usta sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Özgür Özel, "Hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendiğim, usta sanatçımız Edip Akbayram'a Allah'tan rahmet, ailesine, tüm sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Eserleriyle nesiller boyu yaşamaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp’li Sarıbal'dan Madımak Davası Tahliyelerine Tepki: İktidar, İnsanlık Suçlarının Faillerini Ödüllendiriyor
Chp’li Sarıbal'dan Madımak Davası Tahliyelerine Tepki: İktidar, İnsanlık Suçlarının Faillerini Ödüllendiriyor
Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti
Sanatçı Edip Akbayram Hayatını Kaybetti
Chp'nin Öğretim Birliği Çalıştayı.....suat Özçağdaş: “100 Yıl Sonra Türkiye Başladığı Yere Dönmüş Gözüküyor”
Chp'nin Öğretim Birliği Çalıştayı.....suat Özçağdaş: “100 Yıl Sonra Türkiye Başladığı Yere Dönmüş Gözüküyor”
İyi Parti'den İstifa Eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Chp'ye Katılacak
İyi Parti'den İstifa Eden Bağımsız Ankara Milletvekili Adnan Beker Chp'ye Katılacak
Chp Grup Başkanvekili Murat Emir: Saray Rejimi Değişsin İstiyorsanız, 23 Mart'ta Sandık Başına
Chp Grup Başkanvekili Murat Emir: Saray Rejimi Değişsin İstiyorsanız, 23 Mart'ta Sandık Başına
Chp’li Deniz Yavuzyılmaz: “Çayırhan Santrali, Adrese Teslim Şekilde Bir Şirkete Peşkeş Çekilmesin"
Chp’li Deniz Yavuzyılmaz: “Çayırhan Santrali, Adrese Teslim Şekilde Bir Şirkete Peşkeş Çekilmesin"
Chp Genel Başkan Yardımcısı Adem: "2024 Yılı Tarımda Büyüme Değil, Çöküş Yılı Olmuştur"
Chp Genel Başkan Yardımcısı Adem: "2024 Yılı Tarımda Büyüme Değil, Çöküş Yılı Olmuştur"