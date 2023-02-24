Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Afet Bölgesi Malatya’da: "Ciddi Şekilde Çadır Ve Konteyner İhtiyacı Var"

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile birlikte afet bölgesi Malatya’ya giderek, depremzedeler ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, “Ciddi şekilde çadır ihtiyacı olduğunu ve konteyner ihtiyacı olduğunu buradan net şekilde söyleyebilirim” dedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile birlikte afet bölgesi Malatya’ya giderek, depremzedeler ile bir araya geldi. Başkan Gürkan, “Ciddi şekilde çadır ihtiyacı olduğunu ve konteyner ihtiyacı olduğunu buradan net şekilde söyleyebilirim” dedi.

Başkan Gürkan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ile Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden Malatya’yı ziyaret etti. Malatya halkı ile bir araya gelen heyet, bölgede acil ihtiyaç olan barınma sorununa dikkat çekti.

Kırklareli ve Edirne halkına teşekkürlerini ileten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak depremin yaşandığı her yerdeyiz. Mehmet Başkan’ımız bütün sorunlarımız ile ilgileniyor, Recep Başkan’ımız da aynı şekilde her gün arayarak ihtiyaçlarımızı soruyor ve hemen giderilmesini sağlıyor. Bizler depremin yaşandığı günden beri buradayız ve Trakya’nın gücünü arkamızda hissediyoruz” diye konuştu.

Depremde yaşamını yitiren yurttaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Gürkan ise şunları kaydetti:

“CİDDİ ŞEKİLDE ÇADIR VE KONTEYNER İHTİYACI VAR”

“Deprem ile yaşamayı hızlı bir şekilde öğrenmemiz gerekiyor. Bugün Malatya’dayız, geçtiğimiz günlerde Hatay ve Elbistan’ı da ziyaret etmiştik. Edirneli hemşehrilerimizin bu bölgeye gönderdiği dayanışma malzemelerinin en hızlı şekilde ulaşması ve en iyi şekilde kullanılması için burada koordinasyonu sağlıyoruz. Edirne Belediyesi olarak ekiplerimizle beraber Malatya’ya geldik. Malatya’da çok büyük bir yıkım var. Bin 500’ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda, Malatya’da hiçbir binada ışık yok. 500 bin kişinin yaşadığı bir şehirde hiçbir binada ışık olmaması o kişilerin ya sokakta olduklarını ya da bu bölgeden gittiklerini gösteriyor. Bizim izlenimimiz ise ciddi şekilde çadır ihtiyacı olduğunu ve konteyner ihtiyacı olduğunu buradan net şekilde söyleyebilirim. Trakya olarak elimizden gelenin, gücümüzden gelenin çok daha fazlasını yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Sadece Malatya’da değil tüm deprem bölgelerinde yaraları tamamen sarana kadar çalışmak bizim bu vatana, bu millete olan borcumuzdur.”

Gürkan, Malatya’nın Akçadağ ilçesindeki Aksaray, Bahri ve Aydınlar Köylerine de giderek, deprem felaketinden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anka Haber Ajansı