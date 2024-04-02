Edirne Belediye Başkanı Seçilen Filiz Gencan Akın: "Kadın Devrimi Gerçekleştirdik"

Edirne Belediye Başkanı seçilen Filiz Gencan Akın, 4 Nisan Perşembe günü mazbatasını alacağını açıkladı. Akın, "Bir kadın devrimi gerçekleştirdik. Yeni seçilen muhtarlarımıza da başarılar diliyorum. Bu dönemde onlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım" dedi.

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Edirne tarihinde ilk kadın belediye başkanı seçilen Avukat Filiz Gencan Akın, gazetecilere açıklama yaptı. Edirne merkezde 7 mahalle muhtarının da kadın olduğunu ifade eden Akın, şunları söyledi:

"Ben hep diyordum, "bir kadın devrimi oluyor Edirne’de" diye. 7 kadın muhtarımızla birlikte gerçekten bir kadın devrimi gerçekleştirdik. Yeni seçilen muhtarlarımıza da başarılar diliyorum. Bu dönemde onlarla birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyacağım. Mazbatamızı da Perşembe günü alacağız. Bir taraftan Edirne’nin ilk kadın Belediye Başkanı olmak o kadar değerli ve büyük bir gururki benim için. Ertesi gün uyandığımda şunu düşündüm; oy veren bütün hemşehrilerime gerçekten minnet borçluyum. Diğer taraftan da oy vermeyen hemşehrilerimi de düşündüm, acaba onların gönlünü nasıl kazanabilirim ve seçim sürecinde söylediklerimizi eyleme nasıl geçirebilim diye. Mazbatamızı aldıktan sonra hemen sahalara geri dönüyoruz, çalışmalarımızı başlatıyoruz."

Anka Haber Ajansı