Edirne Kadın Dayanışması Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı

(EDİRNE) - Edirne Kadın Dayanışması Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Törene, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı ve kadınlar katıldı.

Tören, Atatürk Anıtı'na çelek sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından CHP Edirne Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak, basın açıklamasını okudu. Çolak, açıklamsında şunları kaydetti:

"Hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz"

"Özgür ve eşit bir dünya ancak kadınların mücadelesiyle mümkün olacak. Bugün bir kez daha dayanışmayı büyütmeye, yan yana durmaya, birlikte güçlenmeye çağırıyoruz. Bizler kadın dayanışması olarak sesleniyoruz; Kadınlar olarak hayatın her alanında varız. Haklarımızdan, hayatlarımızdan vazgeçmiyoruz."

Anka Haber Ajansı