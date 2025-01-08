Edirne’de Chp İlçe Örgütü, Gazetecilerin Gününü Kutladı: “Medya Çalışanlarının Sendikal Haklarını Savunuyoruz”

(EDİRNE) - CHP Edirne Merkez İlçe Örgütü, kentte görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, “Medya çalışanlarının, iktidarın siyasi müdahalelerine ve medya sahiplerinin ekonomik baskılarına karşı korunabilmesi için sendikal haklarını savunuyoruz” dedi.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığı, kentte görev yapan gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Edirne Belediyesi Halk Kafe’de basın mensuplarıyla bir araya gelen CHP Edirne Merkez İlçe Yönetimi, gazetecilerle sohbet etti. İlçe başkanı Yücel Balkanlı, gazetecilerin düşük ücretlere çalıştırıldığına dikkat çekti. Balkanlı, şunları kaydetti:

“Bu onurlu mesleği sürdüren gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Bugün gazeteciler, sadece mesleklerini icra etmeye çalışırken, aynı zamanda çalışma koşullarının zorluklarıyla ve çeşitli haksız uygulamalarla karşı karşıya kalmaktadır. Maalesef ki ülkemizde, gazetecilerimize özellikle son 22 yıldır AKP iktidarı tarafından uygulanan baskılar, özgür ve bağımsız gazeteciliğin önündeki en büyük engelleri oluşturmaktadır. Bu 22 yıllık baskıcı AKP iktidarı tarafından, basının üzerinde uygulanan ve giderek artan sansür, gazetecilere yönelik haksız tutuklamalar ve baskılar ile göz dağı verilmekte, bu durum da demokrasinin en, temel ilkelerinden biri olan halkın doğru ve özgür habere erişim hakkını yok etmeye yönelik ağır bir tehdit oluşturmaktadır. Genç gazeteciler, yüksek işsizlik oranlarının etkisiyle gazetecilik mesleğinden uzaklaşmak zorunda kalmakta, farklı iş alanlarına yönelerek hayatlarını mutsuz ve huzursuz bir şekilde yaşamakta ya da meslek etiğine aykırı bir şekilde, düşük ücretlerle ya da kayıt dışı çalışma koşullarında faaliyet göstermek zorunda kalmaktalar.

“Basında sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz”

Genç gazetecilerin önündeki en büyük engel, bu zorlu koşullar ve maddi belirsizliklerdir. Maalesef, gazetecilik ‘gönül işi’ olarak lanse edilmekte ve bu alanda emek verenler, hak ettikleri değeri ve ücreti alamamaktadırlar. Çalıştıkları yerlerde ise mobbing ve diğer çalışma hakkı ihlalleriyle karşılaşmakta, güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılmaktadırlar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, basının özgürlüğünü savunuyor, gazetecilerin, işlerini özgür bir şekilde ve toplumun haber alma hakkı doğrultusunda yapabilmeleri için mücadele etmeye devam ediyoruz. Gazetecilerin, özellikle gençlerin, çalışma haklarının güvence altına alınabilmesi için basında sendikalaşmanın zorunlu hale getirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Medya çalışanlarının, iktidarın siyasi müdahalelerine ve medya sahiplerinin ekonomik baskılarına karşı korunabilmesi için sendikal haklarını savunuyoruz.”

Anka Haber Ajansı