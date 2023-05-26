Edirne’de Chp’liler 28 Mayıs Seçimine Vatandaşları Kırmızı Dipli Mumla Davet Etti

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ve partiler, Edirne’de davul zurna eşliğinde kırmızı dipli mumla 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine vatandaşları davet etti. Ün, "Kırmızı mum ısrarlı bir davettir, kırmızı dipli mum da yana yakıla bir davettir. Tüm Türkiye, Edirne halkını bu pazar yapılacak olan seçimlerde sandığa davet etmek adına bugün sahaya indik" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün ve partiler, Edirne’de davul zurna eşliğinde kırmızı dipli mumla 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimine vatandaşları davet etti. Ün, "Kırmızı mum ısrarlı bir davettir, kırmızı dipli mum da yana yakıla bir davettir. Tüm Türkiye, Edirne halkını bu pazar yapılacak olan seçimlerde sandığa davet etmek adına bugün sahaya indik" dedi.

Edirne CHP örgütü bugün Saraçlar caddesinde, Cumhurbaşkanlığı 2’nci tur seçimine esnaf ve vatandaşları Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin en güçlü sembollerinden olan kırmızı dipli mumla davet etti. Davul zurna eşliğinde vatandaşlara kırmızı dipli mum dağıtan CHP’liler, Edirne halkını sandığa davet etti.

"TÜRKİYE HALKINI SANDIĞA DAVET EDİYORUZ"

Ün, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu kadim kentten size sesleniyoruz. Fatih Sultan Mehmet’in doğduğu kentten size sesleniyoruz. Bizim Olimpiyatlardan sonra en eski bir spor organizasyonumuz Kırkpınarımızın davet sembolüdür bu… Kırmızı mum ısrarlı bir davettir, kırmızı dipli mum da yana yakıla bir davettir. Tüm Türkiye, Edirne halkını bu pazar yapılacak olan seçimlerde sandığa davet etmek adına bugün sahaya indik. Tüm Türkiye halkını sandığa davet ediyoruz."

"BU ÜLKEYE BAHARI GETİRECEĞİZ"

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Olcay Bakkalcı da şöyle konuştu:

"Kırmızı dipli mum ısrarlı bir davettir. 14 Mayıs seçimlerinde ülke genelinde yüzde 11’i geçen bir seçmen sandığa gitmedi. Bu sayı çok yüksek bir sayıdır. Seçimin sonuçlarını, kaderini etkileyebilecek bir sayıdır. Biz bugün esnaf ziyaretleri yaparak halkla konuşarak onları 28 Mayıs’ta sandığa davet edeceğiz, kırmızı dipli mum ile sandıklara sahip çıkmaya davet edeceğiz. Hep birlikte kazanacağımızı belirteceğiz. Bu ülkeye baharı getireceğiz."

Anka Haber Ajansı