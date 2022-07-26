Edirne'de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü (2)

Edirne'de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü (2)

VALİ KIRBIYIK: ÇOK HIZLI VE ETKİN BİR POZİSYON ALINDIEdirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesinde orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa...

VALİ KIRBIYIK: ÇOK HIZLI VE ETKİN BİR POZİSYON ALINDI

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Keşan ilçesinde orman yangınının çıktığı bölgede incelemelerde bulundu. Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan bilgi alan Vali Kırbıyık, yangına ekiplerin hızlı bir şekilde müdahale ettiğini söyledi. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirten Kırbıyık, "Keşan Kocadere Göleti mevkisinde çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğümüz, jandarma ekiplerimiz, itfaiye ekiplerimiz müdahale ettiler. Burada çok güzel bir müdahale izledik. Gerek helikopterle, gerek yer ekipleriyle, arazözlerle yapılan müdahale çok başarılı oldu. Çok kritik bir alanda hızlı bir müdahale sonucunda yangının söndürüldüğüne şahit olduk. Bu noktada Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nü tebrik ediyorum. Çok hızlı ve etkin bir pozisyon aldılar, çabuk çözümler ürettiler. Helikopteri derhal buraya gönderdiler. Bugün soğutma çalışmaları devam edecek. Büyük bir beladan, büyük bir yangın afetinden kurtulduğumuzu değerlendiriyoruz" dedi.(DHA)

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)

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Edirne'de Çıkan Orman Yangını Söndürüldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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